В Киевской области водитель буса сбил на пешеходном переходе мужчину: видео

Момент сбития мужчины в Обуховском районе. Фото: скриншот из видео полиции

В Киевской области в Обуховском районе произошло ДТП. В результате чего был травмирован 38-летний пешеход.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

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Как это произошло

Отмечается, что событие произошло 27 сентября. Водитель автомобиля Mercedes наехал на пешехода, который переходил дорогу, используя нерегулируемый пешеходный переход.

Какое состояние у пострадавшего

"Пострадавший доставлен в больницу. К счастью, по предварительным данным медиков, серьезных травм мужчина не получил", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте ДТП работала полиция Обуховского управления.

Напомним, во Львове водитель кроссовера сбил на пешеходном переходе двух женщин. Женщины получили тяжелые травмы, впрочем, виновному в ДТП удалось избежать наказания в виде пятилетнего тюремного срока.

Также мы писали, что в Одессе на Николаевской дороге произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Полиция расследует обстоятельства этого ДТП.