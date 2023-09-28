В Киевской области водитель буса сбил на пешеходном переходе мужчину: видео
В Киевской области в Обуховском районе произошло ДТП. В результате чего был травмирован 38-летний пешеход.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.
Как это произошло
Отмечается, что событие произошло 27 сентября. Водитель автомобиля Mercedes наехал на пешехода, который переходил дорогу, используя нерегулируемый пешеходный переход.
Какое состояние у пострадавшего
"Пострадавший доставлен в больницу. К счастью, по предварительным данным медиков, серьезных травм мужчина не получил", — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте ДТП работала полиция Обуховского управления.
Напомним, во Львове водитель кроссовера сбил на пешеходном переходе двух женщин. Женщины получили тяжелые травмы, впрочем, виновному в ДТП удалось избежать наказания в виде пятилетнего тюремного срока.
Также мы писали, что в Одессе на Николаевской дороге произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Полиция расследует обстоятельства этого ДТП.