На Київщині водій буса збив на пішохідному переході чоловіка: відео

Момент збиття чоловіка в Обухівському районі. Фото: скриншот з відео поліції

На Київщині в Обухівському районі сталася ДТП. Внаслідок чого було травмовано 38-річного пішохода.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Київської області.

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Як це сталося

Зазначається, що подія трапилася 27 вересня. Керманич автівки Mercedes наїхав на пішохода, який переходив дорогу, використовуючи нерегульований пішохідний перехід.

Який стан потерпілого

"Постраждалого доправили до лікарні. На щастя, за попередніми даними медиків, серйозних травм чоловік не отримав", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці ДТП працювала поліція Обухівського управління.

Нагадаємо, у Львові водій кросовера збив на пішохідному переході двох жінок. Жінки зазнали тяжких травм, втім, винному в ДТП вдалося уникнути покарання у вигляді п'ятирічного тюремного терміну.

Також ми писали, що в Одесі на Миколаївській дорозі сталася аварія, в результаті якої постраждали двоє осіб. Поліція розслідує обставини цієї дорожньо-транспортної події.