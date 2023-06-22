На Киевщине произошло ДТП из-за того, что водитель "перепутала педали"

<br>ДТП в Киеве 22 июня. Фото: t.me/policekyivregion

В четверг, 22 июня, в Броварах в Киевской области произошло ДТП, потому что водитель "перепутала педали". К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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ДТП в Киеве 22 июня

В четверг, 22 июня, на улице Героев Украины произошло ДТП. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen, совершая поворот, перепутала педали газа и тормоза и въехала в столб.

К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители составили админматериал [ст. 124 КУоАП].

Напомним, несколько дней назад в Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.

Водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.