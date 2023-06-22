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На Київщині трапилася ДТП через те, що водійка "переплутала педалі"

22 червня 2023 15:30
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На Київщині трапилася ДТП через те, що водійка "переплутала педалі"
Наслідки ДТП у Києві 22 червня. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 22 червня,  у Броварах на Київщині трапилась ДТП, тому що водійка "переплутала педалі". На щастя, обійшлось без потерпілих. 

Про це повідомили в поліції Київщини.

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ДТП у Києві 22 червня

У четвер, 22 червня, на вулиці Героїв України трапилось ДТП. Правоохоронці встановили, що водійка автомобіля Volkswagen, здійснюючи поворот, переплутала педалі газу та гальма і вʼїхала у стовп. 

На щастя обійшлось без постраждалих. Правоохоронці склали адмінматеріал (ст. 124 КУпАП).

Нагадаємо, декілька днів тому у Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході. 

Внаслідок ДТП дитина зазнала численних тілесних ушкоджень, хлопчика забрали до лікарні. Станом на зараз дитина перебуває в комі.

Водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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