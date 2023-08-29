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В Черниговской области авто подорвалось на мине: среди пострадавших дети

29 августа 2023 15:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Черниговской области авто подорвалось на мине: среди пострадавших дети
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Черниговской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 28 августа, в Черниговской области легковой автомобиль подорвался на мине. Водитель и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщает Полиция Черниговской области.

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В Черниговской области подорвался автомобиль

Известно, что трагедия произошла около 19.00. По информации ГСЧС, пренебрегая предупредительными знаками "Мины", люди уехали отдыхать на озеро. Следовательно, наехав на боеприпас, взорвался гражданский автомобиль. В результате взрыва транспортное средство загорелось.

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Предупредительный знак. Фото: ГСЧС

Сообщается, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции. Он и пассажирка погибли на месте. Двое детей травмированы, их госпитализировали в медицинское учреждение.

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Сгоревший автомобиль. Фото: Полиция Черниговской области

Напомним, что в Харьковской области произошло ДТП со смертельным исходом. 19-летняя водитель не справилась с управлением, что привело к гибели двух ее пассажиров.

Также мы писали, что во Львове произошло тройное ДТП. На перекрестке улиц Замарстыновской и Детьки произошло столкновение автомобилей Land Rover, Audi A4 и Skoda Fabia. Пассажирку Audi A4 госпитализировали в больницу.

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