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На Чернігівщині авто підірвалось на міні: серед постраждалих діти

29 серпня 2023 15:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Чернігівщині авто підірвалось на міні: серед постраждалих діти
Поліція на місці події. Фото: Поліція Чернігівської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 28 серпня, в Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Водій та пасажирка загинули на місці, двоє дітей госпіталізували до медичного закладу. 

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.

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На Чернігівщині підірвався автомобіль

Відомо, що трагедія сталася близько 19:00. За інформацією ДСНС, нехтуючи попереджувальними знаками "Міни", люди поїхали відпочивати на озеро. Відтак, наїхавши на боєприпас, підірвався цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся. 

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Попереджувальний знак. Фото: ДСНС

Повідомляється, що кермував автівкою співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції. Він та пасажирка загинули на місці. Двоє дітей травмовані, їх  госпіталізували до медичного закладу. 

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Згорівша автівка. Фото: Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, що на Харківщині трапилась ДТП з смертельними наслідками. 19-річна водійка не впоралась з керуванням, що призвело до загибелі двох її пасажирів.

Також ми писали, що у Львові сталася потрійна ДТП. На перехресті вулиць Замарстинівської та Детька відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, Audi A4 та Skoda Fabia. Пасажирку Audi A4 госпіталізували до лікарні.

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