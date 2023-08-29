На Чернігівщині авто підірвалось на міні: серед постраждалих діти
У понеділок, 28 серпня, в Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Водій та пасажирка загинули на місці, двоє дітей госпіталізували до медичного закладу.
Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.
На Чернігівщині підірвався автомобіль
Відомо, що трагедія сталася близько 19:00. За інформацією ДСНС, нехтуючи попереджувальними знаками "Міни", люди поїхали відпочивати на озеро. Відтак, наїхавши на боєприпас, підірвався цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся.
Повідомляється, що кермував автівкою співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції. Він та пасажирка загинули на місці. Двоє дітей травмовані, їх госпіталізували до медичного закладу.
Нагадаємо, що на Харківщині трапилась ДТП з смертельними наслідками. 19-річна водійка не впоралась з керуванням, що призвело до загибелі двох її пасажирів.
Також ми писали, що у Львові сталася потрійна ДТП. На перехресті вулиць Замарстинівської та Детька відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, Audi A4 та Skoda Fabia. Пасажирку Audi A4 госпіталізували до лікарні.