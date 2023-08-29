На Чернігівщині авто підірвалось на міні: серед постраждалих діти

Поліція на місці події. Фото: Поліція Чернігівської області

У понеділок, 28 серпня, в Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Водій та пасажирка загинули на місці, двоє дітей госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області.

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Відомо, що трагедія сталася близько 19:00. За інформацією ДСНС, нехтуючи попереджувальними знаками "Міни", люди поїхали відпочивати на озеро. Відтак, наїхавши на боєприпас, підірвався цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся.

Попереджувальний знак. Фото: ДСНС

Повідомляється, що кермував автівкою співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції. Він та пасажирка загинули на місці. Двоє дітей травмовані, їх госпіталізували до медичного закладу.

Згорівша автівка. Фото: Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, що на Харківщині трапилась ДТП з смертельними наслідками. 19-річна водійка не впоралась з керуванням, що призвело до загибелі двох її пасажирів.

Також ми писали, що у Львові сталася потрійна ДТП. На перехресті вулиць Замарстинівської та Детька відбулося зіткнення автомобілів Land Rover, Audi A4 та Skoda Fabia. Пасажирку Audi A4 госпіталізували до лікарні.