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Количество ДТП в Украине превзошло довоенный уровень: в каких регионах больше всего пострадавших

1 мая 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Количество ДТП в Украине превзошло довоенный уровень: в каких регионах больше всего пострадавших
ДТП на одной из украинских автотрасс. Фото: Национальная полиция Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В первом квартале 2023 года в Украине было зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Эти данные превысили показатель 2021-го, последнего довоенного года.

Об этом сообщает портал "Опендатабот".

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Количество дорожно-транспортных происшествий в течение 2023 года выросло до довоенных показателей, иногда даже превысив их.

Так, в первом квартале 2022 года было зафиксировано всего 2948 ДТП с пострадавшими по сравнению с 4457 за аналогичный период предыдущего, 2021 года.

А за первые три месяца текущего года было зафиксировано уже 4538 ДТП, что не только значительно больше, чем в прошлом, но и превышает показатели довоенного 2021-го.

Где травмируется больше всего

Больше ДТП с пострадавшими в течение первого квартала 2023 года зафиксировано в Днепропетровской области — 418.

Также в лидерах этого отрицательного рейтинга Киев (400 случаев) и Львовская область (373).

Меньше автоаварий с травмированными или погибшими в январе-марте текущего года произошло в деоккупированной части Херсонской области (всего 25) и на Закарпатье (72).

Количество ДТП в Украине в I квартале 2023 года
Количество ДТП в Украине в I квартале 2023 года
Инфографика: Опендатабот

Напомним, на днях в Львовской области пьяный водитель съехал в кювет. В автомобиле вместе с ним находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Травмы разной степени тяжести получили все находившиеся в машине.

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