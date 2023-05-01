Кількість ДТП в Україні перевершила довоєнний рівень: у яких регіонах найбільше постраждалих

ДТП на одній із українських автотрас. Фото: Національна поліція України

У першому кварталі 2023 року в Україні було зафіксовано 4538 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Ці дані перевищили показник 2021-го, останнього довоєнного року.

Про це повідомляє портал "Опендатабот".

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Кількість дорожньо-транспортних пригод протягом 2023 року виросла до довоєнних показників, подекуди навіть перевищивши їх.

Так, у першому кварталі 2022 року було зафіксовано усього 2948 ДТП із постраждалими, порівняно із 4457 за аналогічний період попереднього, 2021 року.

А за перші три місяці поточного року було зафіксовано уже 4538 дорожньо-транспортних пригод, що не тільки значно більше, ніж торік, а й перевищує показники довоєнного 2021-го.

Де травмуються найбільше

Найбільше ДТП із постраждалими протягом першого кварталу 2023 року зафіксовано у Дніпропетровській області — 418.

Також у лідерах цього негативного рейтингу Київ (400 випадків) та Львівська область (373).

Найменше ж автоаварій із травмованими чи загиблими у січні-березні поточного року сталося у деокупованій частині Херсонської області (усього 25) та на Закарпатті (72).

Кількість ДТП в Україні у І кварталі 2023 року

Інфографіка: Опендатабот

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