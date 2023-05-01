Кількість ДТП в Україні перевершила довоєнний рівень: у яких регіонах найбільше постраждалих
У першому кварталі 2023 року в Україні було зафіксовано 4538 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Ці дані перевищили показник 2021-го, останнього довоєнного року.
Про це повідомляє портал "Опендатабот".
ДТП — як до війни
Кількість дорожньо-транспортних пригод протягом 2023 року виросла до довоєнних показників, подекуди навіть перевищивши їх.
Так, у першому кварталі 2022 року було зафіксовано усього 2948 ДТП із постраждалими, порівняно із 4457 за аналогічний період попереднього, 2021 року.
А за перші три місяці поточного року було зафіксовано уже 4538 дорожньо-транспортних пригод, що не тільки значно більше, ніж торік, а й перевищує показники довоєнного 2021-го.
Де травмуються найбільше
Найбільше ДТП із постраждалими протягом першого кварталу 2023 року зафіксовано у Дніпропетровській області — 418.
Також у лідерах цього негативного рейтингу Київ (400 випадків) та Львівська область (373).
Найменше ж автоаварій із травмованими чи загиблими у січні-березні поточного року сталося у деокупованій частині Херсонської області (усього 25) та на Закарпатті (72).
Нагадаємо, днями у Львівській області п'яний водій з’їхав у кювет. В автівці разом з ним перебували четверо неповнолітніх пасажирів. Травми різного ступеню тяжкості отримали всі, хто перебував у машині.