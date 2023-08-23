Дрон в Москве попал в небоскреб бизнесмена, который передавал квартиры семье Путина, — СМИ

Поврежденный небоскреб в Москве. Фото: REUTERS/Stringer

Сегодня ночью, 23 августа, российская столица в очередной раз была атакована дронами. Один из них ударил по небоскребу, который в 2017 году приобрел бизнесмен Григорий Баевский. Он передавал квартиры дочери диктатора РФ Владимира Путина и семьи любовницы российского президента Алины Кабаевой.

Об этом сообщают росСМИ.

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СМИ проанализировало фото и видео взрыва и узнало, что дрон попал в строящийся небоскреб Moscow Towers, а не в One Tower, как пишут российские Telegram-каналы.

"В 2017 году застройщика Moscow Towers получил партнер братьев Ротенбергов, бизнесмен Григорий Баевский. Позже владельцем компании-застройщика стала другая структура, связанная с Ротенбергами и тайной финансовой империей Владимира Путина", — говорится в сообщении.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки никто не пострадал. Он сообщил, что в соседних пятиэтажках выбило несколько окон.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что дрон врезался в здание Moscow Towers.

Поврежденный небоскреб в Москве. Фото: REUTERS/Stringer

РосСМИ пишет, что проект строительства Moscow Towers в 2017 году выкупил партнер братьев Ротенбергов Григорий Баевский. Именно он передавал квартиры дочери Путина Екатерине Тихоновой, сестре Алины Кабаевой Лейсан и бабушке Кабаевой Анне Зацепелиной.

В 2020 году застройщик Moscow Towers компания "Гранд Сити" сменила владельца и перешла в закрытый паевой фонд "Грац" под управлением УК "Фин-Партнер".

"Эта структура также связана с Ротенбергами. "Фин-Партнер", в частности, управляет закрытым паевым фондом "Бероччи", а на тот в свою очередь куплены четыре земельных участка и два дома в суперэлитном поселке "Усово Плюс" прямо рядом с рублевской резиденцией Путина "Ново-Огарево", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотники.

Также мы писали, что приехавший из Самары житель столицы Российской Федерации поделился впечатлениями от ночной атаки дронов на "Москва-Сити". Парень признался, что подобная ситуация с ним произошла впервые.