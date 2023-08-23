Дрон у Москві влучив у хмарочос бізнесмена, який передавав квартири сім'ї Путіна, — ЗМІ
Сьогодні вночі, 23 серпня, російська столиця вкотре була атакована дронами. Один з них вдарив по хмарочосу, який у 2017 році придбав бізнесмен Григорій Баєвський. Він передавав квартири дочці диктатору РФ Володимира Путіна та сім'ї коханці російського президента Аліни Кабаєвої.
Про це повідомляють росЗМІ.
Атака дронів на Москву
ЗМІ проаналізувало фото і відео вибуху та дізналося, що дрон влучив у хмарочос Moscow Towers, який споруджують, а не в One Tower, як пишуть російські Telegram-канали.
"У 2017 році забудовника Moscow Towers отримав партнер братів Ротенбергів, бізнесмен Григорій Баєвський. Пізніше власником компанії-забудовника стала інша структура, пов'язана з Ротенбергами і таємною фінансовою імперією Володимира Путіна", — йдеться у повідомленні.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Він повідомив, що у сусідніх п'ятиповерхівках вибило декілька вікон.
На опублікованих світлинах можна побачити, що дрон врізався в будівлю Moscow Towers.
РосЗМІ пише, що проєкт будівництва Moscow Towers у 2017 році викупив партнер братів Ротенбергів Григорій Баєвський. Саме він передавав квартири дочці Путіна Катерині Тихоновій, сестрі Аліни Кабаєвої Лейсан і бабусі Кабаєвої Ганні Зацепеліній.
У 2020 році забудовник Moscow Towers компанія "Гранд Сіті" змінила власника та перейшла до закритого пайового фонду "Грац", яким керує КК "Фін-Партнер".
"Ця структура також пов'язана з Ротенбергами. "Фін-Партнер", зокрема, управляє закритим пайовим фондом "Бероччі", а на той, своєю чергою, куплено чотири земельні ділянки і два будинки в суперелітному селищі "Усово Плюс" просто поруч із рублевською резиденцією Путіна "Ново-Огарьово", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі, 23 серпня, в російській столиці Москва, а також Підмосков'ї пролунали серії вибухів. За словами очевидців, вони бачили в повітрі безпілотники.
Також ми писали, що мешканець столиці Російської Федерації, який приїхав з Самари, поділився враженнями від нічної атаки дронів на "Москва-Сіті". Хлопець зізнався, що подібна ситуація з ним сталася вперше.