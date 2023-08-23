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Дрон у Москві влучив у хмарочос бізнесмена, який передавав квартири сім'ї Путіна, — ЗМІ

23 серпня 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дрон у Москві влучив у хмарочос бізнесмена, який передавав квартири сім'ї Путіна, — ЗМІ
Пошкоджений хмарочос в Москві. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 23 серпня, російська столиця вкотре була атакована дронами. Один з них вдарив по хмарочосу, який у 2017 році придбав бізнесмен Григорій Баєвський. Він передавав квартири дочці диктатору РФ Володимира Путіна та сім'ї коханці російського президента Аліни Кабаєвої. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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ЗМІ проаналізувало фото і відео вибуху та дізналося, що дрон влучив у хмарочос Moscow Towers, який споруджують, а не в One Tower, як пишуть російські Telegram-канали. 

"У 2017 році забудовника Moscow Towers отримав партнер братів Ротенбергів, бізнесмен Григорій Баєвський. Пізніше власником компанії-забудовника стала інша структура, пов'язана з Ротенбергами і таємною фінансовою імперією Володимира Путіна", — йдеться у повідомленні.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Він повідомив, що у сусідніх п'ятиповерхівках вибило декілька вікон.

На опублікованих світлинах можна побачити, що дрон врізався в будівлю Moscow Towers.

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Пошкоджений хмарочос в Москві. Фото: REUTERS/Stringer

РосЗМІ пише, що проєкт будівництва Moscow Towers у 2017 році викупив партнер братів Ротенбергів Григорій Баєвський. Саме він передавав квартири дочці Путіна Катерині Тихоновій, сестрі Аліни Кабаєвої Лейсан і бабусі Кабаєвої Ганні Зацепеліній.

У 2020 році забудовник Moscow Towers компанія "Гранд Сіті" змінила власника та перейшла до закритого пайового фонду "Грац", яким керує КК "Фін-Партнер". 

"Ця структура також пов'язана з Ротенбергами. "Фін-Партнер", зокрема, управляє закритим пайовим фондом "Бероччі", а на той, своєю чергою, куплено чотири земельні ділянки і два будинки в суперелітному селищі "Усово Плюс" просто поруч із рублевською резиденцією Путіна "Ново-Огарьово", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі, 23 серпня, в російській столиці Москва, а також Підмосков'ї пролунали серії вибухів. За словами очевидців, вони бачили в повітрі безпілотники.

Також ми писали, що мешканець столиці Російської Федерації, який приїхав з Самари, поділився враженнями від нічної атаки дронів на "Москва-Сіті". Хлопець зізнався, що подібна ситуація з ним сталася вперше.

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