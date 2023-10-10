Дочь экс-советника министра МВД Украины служит в ЦАХАЛЕ: что о ней известно

Дочь экс-советника министра МВД Украины Шкиряка Кристина. Фото: Facebook

Младшая дочь экс-советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка служит в Армии обороны Израиля. Девушку зовут Кристиной.

Об этом экс-политик написал в Facebook.

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Зорян Шкиряк рассказал, что его младшая дочь Кристина сейчас служит в Армии обороны Израиля, а именно — она действующий солдат ЦАХАЛа. В настоящее время девушка отражает вооруженную агрессию террористов ХАМАС и, возможно, принимает участие в боевых столкновениях с боевиками.

"Безгранично тебя люблю и скучаю, молюсь и очень горжусь. Неистово поддерживаю всем сердцем и полностью солидарен с мужественным народом Израиля в жестокой борьбе против планетарного зла – кремлевско-иранской террористической клоаки. Зло будет наказано и все уничтожено. Мы вместе, все будет победа" — пишет экс-чиновник в Facebook.

Кристина Шкиряк и ее побратимы из ЦАХАЛа. Источник: Facebook Зоряна Шкиряк

Напомним, что из-за массированного ракетного обстрела со стороны Сектора Газа Израиль официально объявил о состоянии войны с Палестиной и террористами ХАМАС. В то же время мусульманские боевики пригрозили казнить заложников в ответ на каждый израильский удар по Сектору Газа, и в то же время заявили о своей готовности к переговорам.