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Донька ексрадника міністра МВС України служить у ЦАХАЛІ: що про неї відомо

10 жовтня 2023 00:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Донька ексрадника міністра МВС України служить у ЦАХАЛІ: що про неї відомо
Донька ексрадника міністра МВС України Шкіряка Христина. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Молодша донька ексрадника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка служить в Армії оборони Ізраїлю. Дівчину звати Христиною. 

Про це експолітик написав у Facebook.

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Зорян Шкіряк розповів, що його молодша донька Христина наразі служить в Армії оборони Ізраїлю, а тобто — є чинним солдатом ЦАХАЛу. Наразі дівчина відбиває збройну агресію терористів ХАМАС, і, можливо, приймає участь в бойових зіткненнях з бойовиками.

"Безмежно тебе люблю і сумую, молюся і дуже пишаюся. Несамовито підтримую усім серцем і цілковито солідарний з мужнім народом Ізраїлю в жорстокій боротьбі проти планетарного зла – кремлівсько-іранської терористичної клоаки. Зло буде покараним і знищеним. Ми разом, все буде перемога", — пише ексурядовець в Facebook.

Донька ексміністра МВС України служить у ЦАХАЛІ: що про неї відомо
Христина Шкіряк та її побратими з ЦАХАЛу. Джерело: Facebook Зоряни Шкіряк

Нагадаємо, що через масований ракетний обстріл з боку Сектору Гази Ізраїль офіційно оголосив про стан війни з Палестиною та терористами ХАМАС. Натомість мусульманські бойовики пригрозили стратити заручників у відповідь на кожен ізраїльський удар по Сектору Гази, і водночас заявили про свою готовність до переговорів. 

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