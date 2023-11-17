К 2030 году в Германии может прекратиться производство истребителей Eurofighter

Истребитель Eurofighter. Фото: EurofighterBAE Systems

Airbus Defence and Space вместе с немецким профсоюзом металлургов IG Metall повышают ставки в споре с Берлином из-за задержек с контрактами на новые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Они предупреждают, что без них производство самолетов будет остановлено до конца десятилетия.

Об этом сообщает Breakingdefense.

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Остановка производства Eurofighter

В "день действий" десятки представителей обеих промышленных сторон собрались в Манчинге, Германия, где Airbus возглавляет производство Eurofighter от имени консорциума из четырех стран. Они потребовали от Берлина прекратить свою нерешительность. Испания, Италия и Великобритания являются другими партнерами по производству Eurofighter.

Генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шеллхорн сказал, что сообщение от всех вовлеченных сторон было четким. По его словам, они должны получить своевременный транш и контракты Long Term Evolution, чтобы обеспечить долгосрочное производство и развивать будущие возможности самолетов.

"Без этих мер производство Eurofighter завершится в 2030 году. Для Германии это было бы равнозначно потере основных военных компетенций, а также производственных мощностей во всей цепочке поставок, или попросту говоря: это был бы выход из немецкого истребительного самолетостроения", — подчеркнул он.

Подобное возмущение промышленности на этот счет высказывалось открыто и раньше, но без предупреждения об остановке производства. В частности, Шельхорн призвал законодателей принять принципиальное решение о транше до конца текущего законодательного периода в Германии, который завершается в конце года.

Сколько самолетов имеет консорциум Eurofighter

По состоянию на октябрь 2023 года консорциум Eurofighter имел 83 самолета на заказе и поставил 597 для стран-партнеров и экспортных клиентов, согласно его собственным данным.

Breakingdefense пишет, что разочарование Airbus Берлином из-за того, что он считает кризисом, который может привести к преждевременному прекращению производства самолетов, может быть связано с тем, что производитель изначально ожидал, что "большой кусок" финансирования из берлинского фонда специальных вооружений в размере 100 миллиардов долларов пойдет на следующий раунд закупок самолетов. Директор по исследованиям Немецкого совета по международным отношениям подчеркнул, что этот прогноз оказался ошибочным.

"Я бы не сказал, что это случай паники для Airbus, когда речь идет о производственных возможностях, но часы, безусловно, тикают", — добавил он.

Новый транш предусматривает интеграцию радиолокатора с активной электронной сканирующей антенной решеткой (AESA) E-Scan и систем оборонной помощи в дополнение к другим возможностям, предусмотренным планом долгосрочной эволюции Eurofighters (LTE).

Напомним, производитель немецких самоходных гаубиц PzH2000 до сих пор не получил заказ на 100 установок для передачи в Украину. Они были якобы заказаны еще летом 2022 года.