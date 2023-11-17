До 2030 року у Німеччині може припинитися виробництво винищувачів Eurofighter

Винищувач Eurofighter. Фото: EurofighterBAE Systems

Airbus Defence and Space разом з німецькою профспілкою металургів IG Metall підвищують ставки в суперечці з Берліном через затримки з контрактами на нові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon. Вони попереджають, що без них виробництво літаків буде зупинено до кінця десятиліття.

Про це повідомляє Breakingdefense.

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Зупинка виробництва Eurofighter

У "день дій" десятки представників обох промислових сторін зібралися в Манчінгу, Німеччина, де Airbus очолює виробництво Eurofighter від імені консорціуму з чотирьох країн. Вони вимагали від Берліна припинити свою нерішучість. Іспанія, Італія і Велика Британія є іншими партнерами по виробництву Eurofighter.

Генеральний директор Airbus Defence and Space Міхаель Шеллхорн сказав, що повідомлення від усіх залучених сторін було чітким. За його словами, вони повинні отримати своєчасно транш та контракти Long Term Evolution, щоб забезпечити довгострокове виробництво і розвивати майбутні можливості літаків.

"Без цих заходів виробництво Eurofighter завершиться в 2030 році. Для Німеччини це було б рівнозначно втраті основних військових компетенцій, а також виробничих потужностей у всьому ланцюжку постачання, або просто кажучи: це був би вихід з німецького винищувального літакобудування", — наголосив він.

Подібне обурення промисловості з цього приводу висловлювалося відкрито і раніше, але без попередження про зупинку виробництва. Зокрема, Шельхорн закликав законодавців прийняти принципове рішення щодо траншу до кінця поточного законодавчого періоду в Німеччині, який завершується наприкінці року.

Скільки літаків має консорціум Eurofighter

Станом на жовтень 2023 року консорціум Eurofighter мав 83 літаки на замовленні і поставив 597 для країн-партнерів та експортних клієнтів, згідно з його власними даними.

Breakingdefense пише, що розчарування Airbus Берліном через те, що він вважає кризою, яка може призвести до передчасного припинення виробництва літаків, може бути пов'язане з тим, що виробник спочатку очікував, що "великий шматок" фінансування з берлінського фонду спеціальних озброєнь у розмірі 100 мільярдів доларів піде на наступний раунд закупівель літаків. Директор з досліджень Німецької ради з міжнародних відносин наголосив, що цей прогноз виявився хибним.

"Я б не сказав, що це випадок паніки для Airbus, коли йдеться про виробничі можливості, але годинник, безумовно, цокає", — додав він.

Новий транш передбачає інтеграцію радіолокатора з активною електронною скануючою антенною решіткою (AESA) E-Scan і систем оборонної допомоги на додаток до інших можливостей, які передбачені планом довгострокової еволюції Eurofighters (LTE).

Нагадаємо, виробник німецьких самохідних гаубиць PzH2000 досі не отримав замовлення на 100 установок для передачі в Україну. Вони нібито були замовлені ще влітку 2022 року.