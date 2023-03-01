Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобыевки, от которого пострадал годовалый мальчик arrow

Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобыевки, от которого пострадал годовалый мальчик

1 марта 2023 17:59
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрел Чернобаевки 1 марта: видео последствий и подробности
Раненому мальчику оказывают медицинскую помощь
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во время сегодняшнего артиллерийского обстрела Чернобаевки Херсонской области пострадал годовалый мальчик. Снаряд попал в дом, где был ребенок, однако не сдетонировал.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Читайте также:

Что известно

Как отмечается в сообщении, несколько часов назад российская артиллерия атаковала Чернобаевку. Враг прицельно ударил по дому местных жителей.

"При обстреле в доме находился годовалый мальчик. Из-за попадания снаряда в детской комнате выбило окна, малыша травмировало обломками стекла", — рассказали в ОВА.

На помощь раненому ребенку сразу бросились специалисты Херсонской областной детской клинической больницы. За считанные минуты "скорая" доставила мальчика в медучреждение, где врачи оказали ему необходимую помощь.

"Трагедии удалось избежать чудом. Попавший в дом снаряд не сдетонировал. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Он с мамой еще несколько дней побудет на лечении, после чего их выпишут", — говорится в сообщении.

Напомним, враг за сутки 28 февраля обстрелял Херсонскую область 86 раз, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому 26 тысяч абонентов остались без света.

Сегодня, 1 марта, оккупанты обстреляли село Чернобаевка на Херсонщине, в результате этого ранения получил годовалый мальчик. Также пострадали в других населенных пунктах в регионе.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

Новина з фото

17:53 Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Новина з фото

17:49 Может иметь мягкую поверхность: ученые провели необычное исследование о планете Венере

17:41 11 минут в день: ученые рассказали, как снизить риск сердечных заболеваний, рака и ранней смерти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Членство в ЕС или сотрудничество с рф: Politico рассказало о "сложном выборе" Сербии

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы — ОК "Юг"

17:13 Лукашенко высказался по поводу "мирного плана" Китая

17:05 Смертельная авария на греческой железной дороге: в полиции рассказали новые детали катастрофы

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы — ОК "Юг"

Новина з відео

16:44 "В Коломне, рядом с моей дачей!": пропагандист Красовский закатил истерику из-за атаки беспилотников (ВИДЕО)

Новина з відео

15:30 Отопительный сезон 2023-2024: в Одессе может появиться мини-ТЭЦ

Новина з відео

14:37 Ситуация в море меняется достаточно динамично, — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:23 В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

Новина з відео

13:56 Много курит и гоняет на машинах: Арнольд Шварценеггер дебютирует в сериалах

Новина з відео

13:13 "Собирали" деньги на ВСУ: в Одесской области задержали мошенников

Новина з відео

12:52 Трейлер нового фильма от Disney с дочерью Миллы Йовович не вызвал восхищения у зрителей

Новина з відео

11:36 Звезда фильмов "Люди в черном" обратился к украинцам: "Ваша забота тронула мир"

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Актуальное по теме

None 1 Март 16:38

С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

None 1 Март 17:53

Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились

None 1 Март 18:04

"Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

None 1 Март 17:48

Может иметь мягкую поверхность: ученые провели необычное исследование о планете Венере

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB