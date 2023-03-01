Обстрел Чернобаевки 1 марта: видео последствий и подробности

Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобыевки, от которого пострадал годовалый мальчик
Во время сегодняшнего артиллерийского обстрела Чернобаевки Херсонской области пострадал годовалый мальчик. Снаряд попал в дом, где был ребенок, однако не сдетонировал.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
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Что известно
Как отмечается в сообщении, несколько часов назад российская артиллерия атаковала Чернобаевку. Враг прицельно ударил по дому местных жителей.
"При обстреле в доме находился годовалый мальчик. Из-за попадания снаряда в детской комнате выбило окна, малыша травмировало обломками стекла", — рассказали в ОВА.
На помощь раненому ребенку сразу бросились специалисты Херсонской областной детской клинической больницы. За считанные минуты "скорая" доставила мальчика в медучреждение, где врачи оказали ему необходимую помощь.
"Трагедии удалось избежать чудом. Попавший в дом снаряд не сдетонировал. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Он с мамой еще несколько дней побудет на лечении, после чего их выпишут", — говорится в сообщении.
Напомним, враг за сутки 28 февраля обстрелял Херсонскую область 86 раз, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому 26 тысяч абонентов остались без света.
Сегодня, 1 марта, оккупанты обстреляли село Чернобаевка на Херсонщине, в результате этого ранения получил годовалый мальчик. Также пострадали в других населенных пунктах в регионе.