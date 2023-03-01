Обстрел Чернобаевки 1 марта: видео последствий и подробности

Раненому мальчику оказывают медицинскую помощь

Во время сегодняшнего артиллерийского обстрела Чернобаевки Херсонской области пострадал годовалый мальчик. Снаряд попал в дом, где был ребенок, однако не сдетонировал.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Что известно

Как отмечается в сообщении, несколько часов назад российская артиллерия атаковала Чернобаевку. Враг прицельно ударил по дому местных жителей.

"При обстреле в доме находился годовалый мальчик. Из-за попадания снаряда в детской комнате выбило окна, малыша травмировало обломками стекла", — рассказали в ОВА.

На помощь раненому ребенку сразу бросились специалисты Херсонской областной детской клинической больницы. За считанные минуты "скорая" доставила мальчика в медучреждение, где врачи оказали ему необходимую помощь.

"Трагедии удалось избежать чудом. Попавший в дом снаряд не сдетонировал. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Он с мамой еще несколько дней побудет на лечении, после чего их выпишут", — говорится в сообщении.

Напомним, враг за сутки 28 февраля обстрелял Херсонскую область 86 раз, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Поэтому 26 тысяч абонентов остались без света.

Сегодня, 1 марта, оккупанты обстреляли село Чернобаевка на Херсонщине, в результате этого ранения получил годовалый мальчик. Также пострадали в других населенных пунктах в регионе.