Обстріл Чорнобаївки 1 березні: відео наслідків та подробиці

Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик
Під час сьогоднішнього артилерійського обстрілу Чорнобаївки на Херсонщині постраждав однорічний хлопчик. Снаряд влучив у оселю, де була дитина, однак не здетонував.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
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Що відомо
Як зазначається у повідомленні, кілька годин тому російська артилерія атакувала Чорнобаївку. Ворог прицільно вдарив по домівці місцевих жителів.
"Під час обстрілу в оселі знаходився однорічний хлопчик. Через влучання снаряда у дитячій кімнаті вибило вікна, малюка травмувало уламками скла", — розповіли в ОВА.
На допомогу пораненій дитині одразу кинулися спеціалісти Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні. За лічені хвилини "швидка" доставила хлопчика до медзакладу, де лікарі надали йому необхідну допомогу.
"Трагедії вдалося уникнути дивом. Снаряд, що влучив в оселю, не здетонував. Зараз життю дитини нічого не загрожує. Він з мамою ще кілька днів побуде на лікуванні, після чого їх випишуть", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог за добу 28 лютого обстріляв Херсонську область 86 разів, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це 26 тисяч абонентів залишилися без світла.
Сьогодні, 1 березня, окупанти обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині, внаслідок цього поранення отримав однорічний хлопчик. Також є постраждалі в інших населених пунктах в регіоні.