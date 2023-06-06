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Некоторые населенные пункты уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС, — Заривна

6 июня 2023 08:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Некоторые населенные пункты уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС, — Заривна
Подрыв Каховской ГЭС Фото: Андрей Цаплиенко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 6 июня, российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В результате очередного террористического акта некоторые населенные пункты Херсонщины затопило.

Об этом сообщает советник главы Офиса Президента Украины Дария Заривна.

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По словам Заривны, ряд населенных пунктов Херсонщины уже полностью или частично затоплены. Также подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды.

"Подрыв Каховской ГЭС россиянами — это максимальная неадекватность. Эти действия несут реальную угрозу уничтожения населенных пунктов и биосферы. Ряд населенных пунктов уже полностью или частично затоплены. Нужно говорить и о том, что это создает риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов. Должны готовиться к тому, что россияне будут делать все, чтобы снять с себя ответственность. Но это сделали именно они и цель этих действий также ясна: попытка сорвать наступление Сил обороны", — отметила Дарья Заривна.

Дарья Заривна сообщила о затоплении некоторых населенных пунктов Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

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