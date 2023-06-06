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Деякі населені пункти вже затоплено через підрив Каховської ГЕС, — Зарівна

6 червня 2023 08:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Деякі населені пункти вже затоплено через підрив Каховської ГЕС, — Зарівна
Підрив Каховської ГЕС. Фото: Андрій Цаплієнко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок чергового терористичного акту певні населені пункти Херсонщини затопило.

Про це повідомляє радник голови Офісу Президента України Дарія Зарівна.

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За словами Зарівни, низка населених пунктів Херсонщини вже повністю чи частково затоплені. Також підрив Каховської ГЕС означає, що Крим залишиться без води.

"Підрив Каховської ГЕС росіянами — це максимальна неадекватність. Ці дії несуть реальну загрозу знищення населених пунктів та біосфери. Низка населених пунктів вже повністю чи частково затоплені. Потрібно говорити і про те, що це створює ризики для ЗАЕС через можливі проблеми з водним охолодженням реакторів. Маємо готуватися до того, що росіяни будуть робити все, щоб зняти з себе відповідальність. Але це зробили саме вони і мета цих дій також зрозуміла: спроба зірвати наступ Сил оборони", — зазначила Дарія Зарівна.

Дарія Зарівна повідомила про затоплення певних населених пунктів Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами. 

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

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