ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, в которой погиб Монастырский

Авиакатастрофа в Броварах 18 января 2023 года. Фото: Трибуна Бровары

Сотрудники ГБР завершили расследование авиакатастрофы вертолета, которая произошла 18 января 2023 года в Броварах. В результате погибло тогдашнее руководство МВД, среди которых был и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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После того, как материалы расследования рассмотрят подозреваемые, их адвокаты и потерпевшие со своими юристами, они будут переданы в суд.

Кто получил подозрения

"В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица", — напомнили в сообщении.

Тогда подозрения получили:

начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Подробности расследования трагедии

По результатам расследования, чиновники нарушили правила безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, в результате чего погибли люди.

Кроме того, это дело расследовали и зарубежные эксперты, среди которых представители французской компании, то есть производителя вертолета.

"Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", — добавили в ГБР.

Реконструкция трагического маневра вертолета. Фото: ГБР

Причины авиакатастрофы в Броварах

Отмечается, что во время того как готовился полет, командир экипажа не был проинформирован о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, а именно неблагоприятные погодные условия над Броварами.

Также у экипажа не было нужных допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Но ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменило вылет и не перенесло его на позже, когда были бы благоприятные погодные условия.

"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие — многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и во время завершение маневра, в результате отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей", — подчеркнули в ГБР.

Во время падения вертолета был поврежден детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.

Кроме руководства МВД и экипажа, из-за авиакатастрофы погибли четыре женщины и маленький ребенок, которые именно пришли в сад. Еще 31 человек получил телесные повреждения, среди которых 13 детей.

Бывший министр внутренних дел Денис Монастырский, который погиб в авиакатастрофе. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"

Наказание для виновных

"Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и крупный материальный ущерб, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины. Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность)", — добавили в сообщении.

За такое преступление им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 4 августа в Печерском суде Киева прошло заседание по делу гибели руководства МВД в Броварах. Сотрудникам Государственной службы чрезвычайной ситуации выбирали меру пресечения.