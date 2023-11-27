ДБР завершило розслідування авіатрощі в Броварах, в якій загинув Монастирський

Авіатроща в Броварах 18 січня 2023 року. Фото: Трибуна Бровари

Співробітники ДБР завершили розслідування авіакатастрофи гелікоптера, яка сталася 18 січня 2023 року у Броварах. Внаслідок цього загинуло тодішнє керівництво МВС, серед яких був і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Після того, як матеріали розслідування розглянуть підозрювані, їхні адвокати та потерілі зі своїми юристами, їх буде передано до суду.

Хто отримав підозри

"У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи", — нагадали у повідомлені.

Тоді підозри отримали:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Подробиці розслідування трагедії

За результатами розслідування, чиновники порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного судна, внаслідок чого загинули люди.

Крім того, цю справу розслідували й закордонні експерти, серед яких представники французької компанії, тобто виробника гелікоптера.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", — додали в ДБР.

Реконструкція трагічного маневру гелікоптера. Фото: ДБР

Причини авіакатастрофи в Броварах

Зазначається, що під час того, як готувався політ, командир екіпажу не був проінформований про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, а саме несприятливі погодні умови над Броварами.

Також екіпаж не мав потрібних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Але жоден з посадовців, які відповідальні за безпеку польотів, не скасував виліт та не переніс його на пізніше, коли були б сприятливі погодні умови.

"Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду — багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", — наголосили у ДБР.

Під час падіння вертольоту було пошкоджено дитячий садочок, сусідні будівлі та припарковані автомобілі.

Крім керівництва МВС та екіпажу, через авіатрощу загинуло чотири жінки та маленька дитина, які саме прийшли до садочку. Ще 31 людина отримала тілесні ушкодження, серед яких 13 дітей.

Колишній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі. Фото: пресслужба партії "Слуга народу"

Покарання для винних

"Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість)", — додали у повідомленні.

За такий злочин їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 серпня у Печерському суді Києва відбулося засідання у справі загибелі керівництва МВС у Броварах. Співробітникам Державної служби надзвичайної ситуації обирали запобіжний захід.