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Дания перехватила бомбардировщики РФ, которые летели к территории НАТО

14 августа 2023 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дания перехватила бомбардировщики РФ, которые летели к территории НАТО
Российский бомбардировщик. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика. Они летели к территории НАТО.

Об этом рассказали в Военно-воздушных силах Нидерландов, передает Sky News.

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Перехват российских бомбардировщиков

ВВС Дании перехватили российские бомбардировщики, летевшие над Данией и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды.

Нидерландские самолеты F-16 были подняты и подготовлены к перехвату авиации РФ, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. Однако российские самолеты развернулись перед тем, как официально пересечь территорию страны после того, как их перехватили.

Представитель Королевских ВВС Нидерландов сказал, что нередко самолеты РФ нарушают воздушное пространство европейской страны или приближаются к ней.

Напомним, в июле британские истребители Eurofighter Typhoon подняли с базы в Эстонии для перехвата российских самолетов. Речь идет о Ту-214 и двух истребителях Су-30.

Также мы писали, что в июне британские истребители перехватили 21 самолет РФ у границ НАТО. Это произошло в воздушном пространстве над Балтийским морем.

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