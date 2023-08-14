Данія перехопила бомбардувальники РФ, які летіли до території НАТО

Російський бомбардувальник. Фото: росЗМІ

Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники. Вони летіли до території НАТО.

Про це розповіли у Військово-повітряних силах Нідерландів, передає Sky News.

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ВПС Данії перехопили російські бомбардувальники, що летіли над Данією та до повітряної зони, за якою від імені НАТО спостерігали Нідерланди.

Нідерландські літаки F-16 були підняті та підготовлені до перехоплення авіації РФ, перш ніж вони змогли увійти в повітряний простір НАТО. Однак російські літаки розвернулися перед тим, як офіційно перетнути територію країни після того, як їх перехопили.

Представник Королівських ВПС Нідерландів сказав, що нерідко літаки РФ порушують повітряний простір європейської країни або наближаються до неї.

Нагадаємо, у липні британські винищувачі Eurofighter Typhoon підняли з бази в Естонії для перехоплення російських літаків. Йдеться про Ту-214 та два винищувачі Су-30.

Також ми писали, що у червні британські винищувачі перехопили 21 літак РФ біля кордонів НАТО. Це трапилося у повітряному просторі над Балтійським морем.