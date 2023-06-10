Далеко от Херсонщины: Укрзализныця сообщила о ЧП в результате подрыва ГЭС

Железнодорожный путь под Никополем. Фото: Укрзализныця

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС возле Никополя просел целый участок с железнодорожным полотном. Последствия катастрофы наблюдаются не только в Херсонской области, но и в других регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"Благодаря внимательности приднепровских железнодорожников трагедий не произошло, пригородные поезда вовремя отменены, на восстановление у нас уйдет ориентировочно три дня", — отметили в сообщении.

Участок железнодорожного пути, который просел. Фото: Укрзализныця

Как изменится движение транспорта

Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ограничивают в Чортомлык.

Также между Чортомлыком и Никополем для подвоза пассажиров будет ездить бесплатный автобус.

Дополнительный электропоезд

Кроме того, на участке Чортомлык — Кривой Рог Укрзализныця назначает временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30, прибытие в Кривой Рог в 21:00.

"Это значит, что отправку поезда №76/75 Кривой Рог — Киев мы задержим на ориентировочно 50 минут для пересадки никопольцев", — объяснили в сообщении.

Последствия для заповедных территорий из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за разрушения Каховской ГЭС массовые потери понесли не только люди и города, но и природа. Следовательно, в результате подрыва значительная часть природно-заповедного фонда Херсонской области остается под угрозой.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что в результате российского теракта и уничтожения Каховской ГЭС, под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

"Последствия техногенной катастрофы еще будут исследоваться. Но страна-террорист должна отвечать за экоцид" , — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек. Погибли — четверо, также есть травмированы.