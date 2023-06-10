Далеко від Херсонщини: Укрзалізниця повідомила про НП внаслідок підриву ГЕС

Залізнична колія під Нікополем. Фото: Укрзалізниця

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС біля Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Наслідки катастрофи прослідковуються не лише на Херсонщині, а й в інших регіонах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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"Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно три дні", — зазначили у повідомленні.

Ділянка залізничної колії, що просіла. Фото: Укрзалізниця

Як зміниться рух транспорту

Наразі приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежують до Чортомлика.

Також між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів буде їздити безплатний автобус.

Додатковий електропоїзд

Крім того, на ділянці Чортомлик — Кривий Ріг Укрзалізниця призначає тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00.

"Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", — пояснили у повідомленні.

Наслідки для заповідних територій через підрив Каховської ГЕС

Через руйнування Каховської ГЕС масових втрат зазнали не лише люди та міста, а й світ природи. Відтак, внаслідок підриву значна частина природно-заповідного фонду Херсонської області залишається під загрозою.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що внаслідок російського теракту і знищення Каховської ГЕС, під загрозою зникнення наразі 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

"Наслідки техногенної катастрофи ще будуть досліджуватися. Але країна-терорист має відповідати за екоцид", — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, внаслідок підриву Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 людей. Загинуло — четверо, також є травмовані.