Жителя Прикарпатья приговорили к 15 годам за изнасилование ребенка

Изнасилование ребенка в Ивано-Франковской области. Иллюстративное фото: google.com

В Ивано-Франковской области приговорили 53-летнего прикарпатца к 15 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего ребенка. Произошло это в октябре 2022 года.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как это произошло

Выяснилось, что житель Надворнянского района изнасиловал 6-летнюю девочку в состоянии алкогольного опьянения.

Он пришел во двор к своим соседям и когда увидел, что рядом с ребенком никого нет, решил заманить его за хозяйственное здание. После этого он совершил преступление против половой свободы девочки.

Максимальное наказание

"В суде обвиняемый свою вину не признал, но она полностью доказана собранными доказательствами. Учитывая то, что мужчина ранее судим за аналогичное преступление, прокурор ориентировал суд на назначение ему максимального наказания. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы", — говорится в сообщении.

Ранее в Киевской области в одном из сел Броварского района произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.

Напомним, в одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы продолжались два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.