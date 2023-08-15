Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Жителя Прикарпатья приговорили к 15 годам за изнасилование ребенка arrow

Жителя Прикарпатья приговорили к 15 годам за изнасилование ребенка

15 августа 2023 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Жителя Прикарпатья приговорили к 15 годам за изнасилование ребенка
Изнасилование ребенка в Ивано-Франковской области. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ивано-Франковской области приговорили 53-летнего прикарпатца к 15 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего ребенка. Произошло это в октябре 2022 года.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте также:

Как это произошло

Выяснилось, что житель Надворнянского района изнасиловал 6-летнюю девочку в состоянии алкогольного опьянения.

Он пришел во двор к своим соседям и когда увидел, что рядом с ребенком никого нет, решил заманить его за хозяйственное здание. После этого он совершил преступление против половой свободы девочки.

Максимальное наказание

"В суде обвиняемый свою вину не признал, но она полностью доказана собранными доказательствами. Учитывая то, что мужчина ранее судим за аналогичное преступление, прокурор ориентировал суд на назначение ему максимального наказания. Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы", — говорится в сообщении.

Ранее в Киевской области в одном из сел Броварского района произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.

Напомним, в одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы продолжались два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз