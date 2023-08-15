Зґвал­ту­вання дитини на Івано-Франківщині. Ілюстративне фото: google.com

В Івано-Франківській області засудили 53-річного прикарпатця до 15 років позбавлення волі за зґвал­ту­ван­ня ма­ло­літньої дитини. Сталося це у жовтні 2022 року.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

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Як це сталося

З'ясувалось, що житель Надвірнянського району зґвал­ту­вав 6-річну дівчинку у стані алкогольного сп'яніння.

Він прийшов на подвір'я до своїх сусідів та коли побачив, що поруч з дитиною нікого немає, то вирішив заманити її за господарську будівлю. Після цього він вчинив злочин проти статевої свободи дівчинки.

Максимальне покарання

"В су­ді об­ви­ну­ва­че­ний свою ви­ну не визнав, але вона повністю доведена зібраними доказами. Враховуючи те, що чоловік раніше судимий за аналогічний злочин, прокурор орієнтував суд на призначення йому максимального покарання. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги", — йдеться у повідомленні.

Раніше у Київській області в одному з сіл Броварського району стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.

Нагадаємо, в одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.