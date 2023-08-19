Житель Буковины попытался вывезти за границу награды времен Второй мировой войны

Пограничники на страже. Фото: ГНСУ

В пункте пропуска "Порубное" на Буковине пограничники изъяли коллекцию орденов и медалей времен Второй мировой войны. Их местный житель пытался незаконно вывезти через границу в Румынию.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Попытался вывезти награды через границу

"В пункте пропуска "Порубное" общая группа пограничников и таможенников обнаружила у гражданина Украины коллекцию из 16 орденов и медалей времен Второй мировой войны. Предметы пытался вывезти 58-летний житель Черновицкой области, который ехал в Румынию на собственном авто", — говорится в сообщении.

Награды времен Второй мировой войны Фото: ГНСУ

Награды времен Второй мировой войны Фото: ГНСУ

Награды времен Второй мировой войны Фото: ГНСУ

Отмечается, что за прошедшие сутки это уже вторая попытка незаконного вывоза культурных ценностей за границу.

Во втором случае на пункте пропуска "Красноильск" обнаружили две монеты номиналом 1 доллар США 1888 и 1923 годов выпуска. Их перевозил в личных вещах 43-летний водитель, следовавший за границу на автомобиле Mercedes.

Ранее мы сообщали, что трое граждан Румынии искали рыбное место на реке Дунай у украинского острова Малый Татару. За незаконное пересечение границы они были задержаны пограничниками.

Напомним, 43-летнего французского каякера зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и нечаянно попал на территорию Украины.