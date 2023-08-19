Житель Буковини спробував вивезти за кордон нагороди часів Другої світової війни

Прикордонники на варті. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Порубне" на Буковині прикордонники вилучили колекцію орденів і медалей часів Другої світової війни. Їх місцевий житель намагався незаконно вивезти через кордон до Румунії.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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"У пункті пропуску "Порубне" спільна оглядова група прикордонників та митників виявила у громадянина України колекцію з 16 орденів та медалей часів Другої світової війни. Предмети намагався вивезти 58-річний мешканець Чернівецької області, який їхав до Румунії на власному авто", — йдеться у повідомленні.

Нагороди часів Другої світової війни. Фото: ДПСУ

Нагороди часів Другої світової війни. Фото: ДПСУ

Нагороди часів Другої світової війни. Фото: ДПСУ

Зазначається, що за минулу добу це вже друга спроба незаконного вивезення культурних цінностей за кордон.

У другому випадку на пункті пропуску "Красноїльськ" виявили дві монети номіналом 1 долар США 1888 та 1923 років випуску. Їх перевозив в особистих речах 43-річний водій, який прямував за кордон автомобілем Mercedes.

Раніше ми повідомляли, що троє гомадян Румунії шукали рибне місце на річці Дунай біля українського острова Малий Татару. За незаконний перетин кордону вони були затримані прикордонниками.

Нагадаємо, 43-річного французького каякера зафіксували українські прикордонники на Дунаї. Мандрівник опинився в акваторії порту "Рені", коли втратив орієнтир і ненавмисно потрапив на територію України.