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Житель Британии признал себя виновным во взломе Twitter-аккаунтов Байдена и Обамы

10 мая 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Житель Британии признал себя виновным во взломе Twitter-аккаунтов Байдена и Обамы
Президент США Джо Байден, чей аккаунт в Twitter также был взломан. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Британский хакер признался в том, что в 2020 году взломал более 130 аккаунтов знаменитостей в соцсети Twitter. Речь идет, в частности, об аккаунтах Барака Обамы и Джо Байдена.

Об этом сообщает издание BBC.

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В июле 2020 года хакеры взломали более 130 аккаунтов знаменитостей в соцсети Twitter.

Сломанными оказались, в частности, аккаунты 44-го президента США Барака Обамы и будущего 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Кто этот хакер

Сейчас стало известно о том, кто стоит за взломом аккаунтов. В этом признался гражданин Великобритании Джозеф Джеймс О'Коннор, известный как PlugwalkJoe.

О'Коннора экстрадировали в США в апреле текущего года.

Он признал себя виновным в хакерской деятельности, предусматривающей всеобщее наказание в виде 70 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре прошлого года российские хакеры сломали страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Instagram.

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