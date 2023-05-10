Житель Британии признал себя виновным во взломе Twitter-аккаунтов Байдена и Обамы
Британский хакер признался в том, что в 2020 году взломал более 130 аккаунтов знаменитостей в соцсети Twitter. Речь идет, в частности, об аккаунтах Барака Обамы и Джо Байдена.
Об этом сообщает издание BBC.
Массовый взлом аккаунтов в Twitter
В июле 2020 года хакеры взломали более 130 аккаунтов знаменитостей в соцсети Twitter.
Сломанными оказались, в частности, аккаунты 44-го президента США Барака Обамы и будущего 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
Кто этот хакер
Сейчас стало известно о том, кто стоит за взломом аккаунтов. В этом признался гражданин Великобритании Джозеф Джеймс О'Коннор, известный как PlugwalkJoe.
О'Коннора экстрадировали в США в апреле текущего года.
Он признал себя виновным в хакерской деятельности, предусматривающей всеобщее наказание в виде 70 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре прошлого года российские хакеры сломали страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Instagram.