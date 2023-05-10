Житель Британии признал себя виновным во взломе Twitter-аккаунтов Байдена и Обамы

Президент США Джо Байден, чей аккаунт в Twitter также был взломан. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Британский хакер признался в том, что в 2020 году взломал более 130 аккаунтов знаменитостей в соцсети Twitter. Речь идет, в частности, об аккаунтах Барака Обамы и Джо Байдена.

Об этом сообщает издание BBC.

Читайте также:

Массовый взлом аккаунтов в Twitter

В июле 2020 года хакеры взломали более 130 аккаунтов знаменитостей в соцсети Twitter.

Сломанными оказались, в частности, аккаунты 44-го президента США Барака Обамы и будущего 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Кто этот хакер

Сейчас стало известно о том, кто стоит за взломом аккаунтов. В этом признался гражданин Великобритании Джозеф Джеймс О'Коннор, известный как PlugwalkJoe.

О'Коннора экстрадировали в США в апреле текущего года.

Он признал себя виновным в хакерской деятельности, предусматривающей всеобщее наказание в виде 70 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре прошлого года российские хакеры сломали страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Instagram.