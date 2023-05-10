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Житель Британії визнав себе винним у зламі Twitter-акаунтів Байдена і Обами

10 травня 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Житель Британії визнав себе винним у зламі Twitter-акаунтів Байдена і Обами
Президент США Джо Байден, акаунт в Twitter також був зламаний. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Британський хакер зізнався у тому, що він 2020 року зламав понад 130 акаунтів знаменитостей у соцмережі Twitter. Йдеться, зокрема, про акаунти Барака Обами та Джо Байдена.

Про це повідомляє видання BBC.

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Масовий злам акаунтів у Twitter

У липні 2020 року хакери зламали понад 130 акаунтів знаменитостей у соцмережі Twitter.

Зламаними виявилися, зокрема, акаунти 44-го президента США Барака Обами та майбутнього 46-го президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Хто цей хакер

Нині стало відомо про те, хто стоїть за зламом акаунтів. У цьому зізнався громадянин Великої Британії Джозеф Джеймс О'Коннор, відомий як PlugwalkJoe.

О'Коннора екстрадували до США у квітні поточного року.

Він визнав себе винним у хакерській діяльності, що передбачає загальне покарання у вигляді 70 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року російські хакери зламали сторінку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в Instagram.

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