Сдавал имущество военных в ломбарды: в Житомирской области будут судить офицера

Офицер, продававший имущество военных. Фото: ГБР

В Житомирской области будут судить офицера, который сдавал военное имущество в ломбарды. Ему грозит 15 лет за решеткой.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Правоохранители рассказали, что военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров. Офицер продавал технику по Интернету и сдавал в местные ломбарды.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 млн. грн, которые офицер возместил во время расследования.

"Военнослужащий обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, причиненном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему грозит 15 лет лишения свободы", — говорится в письме.

Напомним, недавно сотрудники ДБР задержали заместителя руководителя и водителя одного из отделов ТЦК и СП Самборского района, обвиняемых в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата.