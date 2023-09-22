Здавав майно військових у ломбарди: на Житомирщині судитимуть офіцера
На Житомирщині судитимуть офіцера, який здавав військове майно у ломбарди. Йому загрожує 15 років за ґратами.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Що відомо про шахрая
Правоохоронці розповіли, що військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та вісім тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди.
Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн, які офіцер відшкодував під час розслідування.
"Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує 15 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів ТЦК та СП Самбірського району, яких звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.