Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Здавав майно військових у ломбарди: на Житомирщині судитимуть офіцера arrow

Здавав майно військових у ломбарди: на Житомирщині судитимуть офіцера

22 вересня 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Здавав майно військових у ломбарди: на Житомирщині судитимуть офіцера
Офіцер, який продавав майно військових. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Житомирщині судитимуть офіцера, який здавав військове майно у ломбарди. Йому загрожує 15 років за ґратами. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань

Читайте також:

Що відомо про шахрая

Правоохоронці розповіли, що військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та вісім тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди.

Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн, які офіцер відшкодував під час розслідування. 

"Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує 15 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів ТЦК та СП Самбірського району, яких звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз