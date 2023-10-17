Завладение почти 200 млн грн: дело экс-соратника Януковича Клюева передали в суд

Бывший первый вице-премьер-министр Андрей Клюев. Фото: УНИАН

Правоохранители направили в суд дело бывшего первого вице-премьера министра во времена Виктора Януковича Андрея Клюева. Он обвиняется в незаконном владении государственными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Схема Клюева

Отмечается, что в 2010 году Клюев совместно с тогдашним руководителем Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям занялся присвоением и растратой бюджетных средств в пользу подконтрольного ему предприятия. Также эти средства он присвоил и в пользу подконтрольных компаний экс-премьер-министру.

Схема, которую организовал бывший первый вице-премьер-министр Андрей Клюев. Инфографика: САП и НАБУ

В общей сложности сумма этих средств составила более 195 млн грн. Эти деньги должны были пойти на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

"В 2010 году, находясь в сговоре с главой Госинвестиций, Первый вице-премьер-министр Украины организовал незаконное выделение бюджетных средств в размере около 170 млн грн ОАО "Завод полупроводников", бенефициарным владельцем которого он стал в 2008 году, якобы для развития инновационного проекта, фактически присвоив эти бюджетные средства", — уточнили в САП.

После этого по такой схеме было перечислено на счета подконтрольных обществ 25,3 млн грн. Это было сделано для вроде бы содействия развитию энергосберегающих технологий. Но эти средства также бывшие чиновники растратили. Из-за таких действий Украине был нанесен ущерб почти на 200 млн грн.

Расследование дела

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование по этому делу было начато еще в 2014 году. Уже в 2019 году дело было передано с подследственностью в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"13 марта 2023 года ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего высокопоставленного чиновника. Это решение дало возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который с 2014 года скрывается от следствия на территории государства, признан Советом Украины государством-агрессором", — подытожили в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что 59-летний Андрей Клюев, бывший глава Администрации Президента Украины во времена Виктора Януковича, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Он находится в коме под аппаратом ИВЛ.