Заволодіння майже 200 млн грн: справу екссоратника Януковича Клюєва передали до суду

Колишній перший віцепрем'єр-міністр Андрій Клюєв. Фото: УНІАН

Правоохоронці скерували до суду справу колишнього першого віцепрем'єр-міністра за часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. Він звинувачується у незаконному заволодінні державними коштами.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Схема Клюєва

Зазначається, що у 2010 році Клюєв спільно з тодішнім очільником Державного агентства України з інвестицій та інновацій зайнявся привласненням та розтратою бюджетних коштів на користь підприємства, яке йому було підконтрольне. Також ці кошти він привласнив і на користь підконтрольних компаній експрем’єр-міністру.

Схема, яку організував колишній перший віцепрем'єр-міністр Андрій Клюєв. Інфографіка: САП і НАБУ

Загалом сума цих коштів становила понад 195 млн грн. Ці гроші повинні були піти на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки.

"У 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, Перший віцепрем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн ВАТ "Завод напівпровідників", бенефіціарним власником якого він став у 2008 році, нібито для розвитку інноваційного проєкту, фактично привласнивши ці бюджетні кошти", — уточнили у САП.

Після цього за такою схемою було перераховано на рахунки підконтрольних товариств 25,3 млн грн. Це було зроблено для начебто сприяння розвитку енергозбережних технологій. Але ці кошти також особи розтратили. Через такі дії Україні було завдано збитків на майже 200 млн грн.

Розслідування справи

У прокуратурі додали, що досудове розслідування щодо цієї справи розпочали ще у 2014 році. Вже у 2019 році справу передали з підслідністю до Національного антикорупційного бюро України.

"13 березня 2023 року ВАКС задовольнив клопотання НАБУ та САП про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього високопосадовця. Це рішення дало можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який з 2014 року переховується від слідства на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором", — підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в соцмережах повідомлялось, що 59-річний Андрій Клюєв, колишній глава Адміністрації Президента України за часів Віктора Януковича, зараз у вкрай тяжкому стані. Він перебуває в комі під апаратом ШВЛ.