Нанес ущерб на 870 тыс. грн на ремонте укрытия: подрядчику сообщили о подозрении

Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице подрядчик нанес ущерб при ремонте укрытия. Речь идет о сумме более 870 грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Руководитель одной подрядной организации получил подозрение по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Как сообщает следствие, в ноябре 2022 года между коммунальной организацией и подрядной фирмой был заключен договор о проведении капитального ремонта укрытия.

Подрядчик знал, что часть выполненных работ не отвечают требованиям, а их объемы и стоимость завышены, но все равно подписал официальные документы.

Фигурант нанес ущерб территориальному обществу на сумму 870 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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