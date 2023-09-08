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Нанес ущерб на 870 тыс. грн на ремонте укрытия: подрядчику сообщили о подозрении

8 сентября 2023 15:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Нанес ущерб на 870 тыс. грн на ремонте укрытия: подрядчику сообщили о подозрении
Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице подрядчик нанес ущерб при ремонте укрытия. Речь идет о сумме более 870 грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Руководитель одной подрядной организации получил подозрение по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Как сообщает следствие, в ноябре 2022 года между коммунальной организацией и подрядной фирмой был заключен договор о проведении капитального ремонта укрытия.

Подрядчик знал, что часть выполненных работ не отвечают требованиям, а их объемы и стоимость завышены, но все равно подписал официальные документы.

Фигурант нанес ущерб территориальному обществу на сумму 870 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевские области в селе Лютеж установили новое укрытие. Оно рассчитано на 100 человек.

В Украине начался новый учебный год. Из-за полномасштабного вторжения в школах ужесточились меры безопасности для школьников. В Минреинтеграции рассказали, какие вещи должны быть в рюкзаке ребенка, чтобы ему было комфортно находиться в бомбоубежище.

Прошло три месяца с тех пор, как в Деснянском районе столицы погибли три человека. Все потому, что они не смогли воспользоваться укрытием во время российской атаки. Укрытие просто было закрыто. Журналисты решили проверить, изменилось ли в Киеве что-нибудь с укрытиями за это время. Детали читайте в материале.

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