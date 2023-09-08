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Завдав збитків на 870 тис. грн на ремонті укриття: підряднику повідомлено про підозру

8 вересня 2023 15:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Завдав збитків на 870 тис. грн на ремонті укриття: підряднику повідомлено про підозру
Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці підрядник завдав збитків під час ремонту укриття. Йдеться про суму в розмірі понад 870 грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Керівник однієї підрядної організації отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Як повідомляє слідство, у листопаді 2022 року між комунальною організацією та підрядною фірмою був укладений договір щодо проведення капітального ремонту укриття.

Підрядник знав, що частина виконаних робіт не відповідають вимогам, а їх обсяги та вартість є завищеними, але все одно підписав офіційні документи.

Фігурант завдав шкоду територіальній громаді на суму 870 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київські області в селі Лютіж встановили нове укриття. Воно розраховане на 100 осіб.

Додамо, що в Україні розпочався новий навчальний рік. Через повномасштабне вторгнення в школах посилили заходи безпеки для школярів. В Мінреінтеграції розповіли, які речі мають бути у рюкзаку дитини, аби їй було комфортно перебувати у бомбосховищі.

Минуло три місяці відтоді, як у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Все через те, що вони вони не змогли скористатися укриттям під час російської атаки. Укриття просто було зачинене. Журналісти вирішили перевірити, чи змінилося у Києві щось з укриттями за цей час. Деталі читайте в матеріалі

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