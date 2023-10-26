Запорожская полиция арестовала женщину, напавшую с ножом на несовершеннолетнего
В автобусе междугородного сообщения 24-летняя женщина ударила ножом в лицо 15-летнего парня, нанеся колото-резаное ранение надбровной дуги. Пострадавшему оказана медицинская помощь, нападавшую арестовали полицейские.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Нападение произошло в автобусе
26 октября в Запорожское районное управление полиции поступило сообщение о ножевом ранении, причиненном несовершеннолетнему.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики.
Предварительно установлено, что в автобусе "Днепр — Запорожье" женщина-пассажирка достала нож и ударила им незнакомого парня-пассажира в лицо. Свидетели происшествия позвонили в полицию и вызвали скорую. Медики оказали потерпевшему помощь. Орудие преступления изъято.
Полицейские задержали 24-летнюю женщину в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители устанавливают мотивы преступления.
Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований как покушение на причинение тяжких телесных повреждений. Будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит окончательную квалификацию. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры.
Напомним, что ранее дело "пьяных вечеринок" в Киеве сдвинулось с места и передано в суд. В Одессе же на скамью подсудимых отправили убийцу боксера Сергея Лащенко.
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