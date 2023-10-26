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Запорожская полиция арестовала женщину, напавшую с ножом на несовершеннолетнего

26 октября 2023 22:48
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Илья Рябинин
редактор
Запорожская полиция арестовала женщину, напавшую с ножом на несовершеннолетнего
Задержанная пассажирка. Фото: Полиция Запорожской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В автобусе междугородного сообщения 24-летняя женщина ударила ножом в лицо 15-летнего парня, нанеся колото-резаное ранение надбровной дуги. Пострадавшему оказана медицинская помощь, нападавшую арестовали полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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26 октября в Запорожское районное управление полиции поступило сообщение о ножевом ранении, причиненном несовершеннолетнему.

Запорожская полиция арестовала женщину, напавшую с ножом на несовершеннолетнего
Последствия приступа. Фото: Национальная полиция

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики.

Предварительно установлено, что в автобусе "Днепр — Запорожье" женщина-пассажирка достала нож и ударила им незнакомого парня-пассажира в лицо. Свидетели происшествия позвонили в полицию и вызвали скорую. Медики оказали потерпевшему помощь. Орудие преступления изъято.

Запорожская полиция арестовала женщину, напавшую с ножом на несовершеннолетнего
Изъятый нож. Источник: Национальная полиция

Полицейские задержали 24-летнюю женщину в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований как покушение на причинение тяжких телесных повреждений. Будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит окончательную квалификацию. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры.

Напомним, что ранее дело "пьяных вечеринок" в Киеве сдвинулось с места и передано в суд. В Одессе же на скамью подсудимых отправили убийцу боксера Сергея Лащенко.

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