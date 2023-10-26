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Запорізька поліція заарештувала жінку, яка напала з ножем на неповнолітнього

26 жовтня 2023 22:48
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Ілля Рябінін
редактор
Запорізька поліція заарештувала жінку, яка напала з ножем на неповнолітнього
Затримана пасажирка. Фото: Поліція Запорізької області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В автобусі міжміського сполучення 24-річна жінка вдарила ножем в обличчя 15-річного хлопця, спричинивши колото-різане поранення надбровної дуги. Потерпілому надана медична допомога, нападницю заарештували поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області

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Напад відбувся в автобусі

26 жовтня до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про ножове поранення, спричинене неповнолітньому.

Запорізька поліція заарештувала жінку, яка напала з ножем на неповнолітнього
Наслідки нападу. Фото: Національна поліція

На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та медики.

Попередньо встановлено, що в автобусі "Дніпро — Запоріжжя" жінка-пасажирка дістала ніж та вдарила ним незнайомого хлопця-пасажира в обличчя. Свідки події зателефонували до поліції та викликали швидку. Медики надали потерпілому допомогу. Знаряддя злочину вилучене.

Запорізька поліція заарештувала жінку, яка напала з ножем на неповнолітнього
Вилучений ніж. Джерело: Національна поліція

Поліцейські затримали 24-річну жінку за ст. 208 КПК України. Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як замах на спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Буде призначено проведення судово-медичної експертизи, яка визначить остаточну кваліфікацію. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Нагадаємо, що раніше справа "п'яних вечірок" у Києві зрушила з місця та передана до суду. Натомість в Одесі на лаву підсудних відправили вбивцю боксера Сергія Лащенка. 

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