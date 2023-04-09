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Забросали камнями: группа мигрантов напала на польских пограничников

9 апреля 2023 19:53
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Нападение на польских пограничников. Фото: dw.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Группа мигрантов, не сумевших пересечь границу, забросала польских охранников камнями и ветвями деревьев. Иностранцы атаковали со стороны беларуси.

Об этом информирует RMF24.

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Группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов, которые не смогли пересечь границу, забросала польских охранников камнями и ветвями деревьев. Инцидент произошел у сторожевой башни в Наревке.

Всего за минувшие сутки польскую границу безуспешно пытались пересечь 28 человек. В основном это граждане Пакистана и Армении. Кениец пытался переплыть реку Свислочь близ Кринок. Вблизи Черемчи двух афганцев перевозил гражданин Грузии.

Кроме того, задержали двух курьеров из Таджикистана, перевозивших иностранцев через границу в Беловежской пуще.

Напомним, что в Одесской области зафиксировали два случая попытки незаконного пересечения государственной границы Украины. Четверо мужчин задержаны за нарушение административного законодательства.

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