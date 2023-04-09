Забросали камнями: группа мигрантов напала на польских пограничников
Группа мигрантов, не сумевших пересечь границу, забросала польских охранников камнями и ветвями деревьев. Иностранцы атаковали со стороны беларуси.
Об этом информирует RMF24.
Нападение на польских пограничников
Группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов, которые не смогли пересечь границу, забросала польских охранников камнями и ветвями деревьев. Инцидент произошел у сторожевой башни в Наревке.
Всего за минувшие сутки польскую границу безуспешно пытались пересечь 28 человек. В основном это граждане Пакистана и Армении. Кениец пытался переплыть реку Свислочь близ Кринок. Вблизи Черемчи двух афганцев перевозил гражданин Грузии.
Кроме того, задержали двух курьеров из Таджикистана, перевозивших иностранцев через границу в Беловежской пуще.
Напомним, что в Одесской области зафиксировали два случая попытки незаконного пересечения государственной границы Украины. Четверо мужчин задержаны за нарушение административного законодательства.