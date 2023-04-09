Закидали камінням: група мігрантів напала на польських прикордонників

Напад на польських прикордонників. Фото: dw.com

Група мігрантів, які не змогли перетнути кордон, закидала польських охоронців камінням і гілками дерев. Іноземці атакували з боку білорусі.

Про це інформує RMF24.

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Напад на польських прикордонників

Група з 20 агресивно налаштованих мігрантів, які не змогли перетнути кордон, закидала польських охоронців камінням і гілками дерев. Інцидент стався біля сторожової вежі в Наревці.

Загалом за минулу добу польський кордон безуспішно намагалися перетнути 28 осіб. В основному це громадяни Пакистану та Вірменії. Кенієць намагався переплисти річку Свіслоч поблизу Кринок. Поблизу Черемчі двох афганців перевозив громадянин Грузії.

Крім того, затримали двох кур'єрів з Таджикистану, які перевозили іноземців через кордон у Біловезькій пущі.

Нагадаємо, що на Одещині зафіксували два випадки спроби незаконного перетинання державного кордону України. Чотирьох чоловіків затримано за порушення адміністративного законодавства.