СБУ сообщила о подозрении чиновникам из Нацсоюза архитекторов

Чиновники подделывали сертификаты архитекторов

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему по подделке сертификатов архитекторов. Сотрудники ведомства незаконно изменяли данные в государственной электронной системе в области строительства.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Так, киберспециалистам СБУ удалось собрать неопровержимые доказательства вины чиновников Национального союза архитекторов Украины, занимавшихся махинациями. В частности, злоумышленники "выдавали" новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права.

"Чтобы схема работала, они незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее изданных сертификатах", — говорится в сообщении СБУ.

Представитель Нацсоюза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему.

"Используя ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, осуществлено несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов из оккупированного Крыма на необходимых "новообразованных", — рассказывают правоохранители.

Следовательно, все действия новых архитекторов с использованием поддельных сертификатов могут быть признаны в судебном порядке незаконными. Это повлечет другие негативные последствия для застройщиков и остальных граждан, утверждают в СБУ.

Известно, что правоохранители уже объявили подозрение руководителю Национального союза архитекторов Украины, его заместительнице и IT-специалисту, непосредственно осуществлявшему вмешательство.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Предатель передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.