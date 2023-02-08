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Займалися махінаціями: СБУ повідомила про підозру посадовцям з Нацспілки архітекторів

8 лютого 2023 12:59
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
СБУ повідомила про підозру посадовцям з Нацспілки архітекторів
Посадовці підробляли сертифікати архітекторів
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Служба безпеки України викрила злочинну схему з підробок сертифікатів архітекторів. Працівники відомства незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Деталі

Так, кіберфахівцям СБУ вдалося зібрати неспростовні докази вини посадовців Національної спілки архітекторів України, які займалися махінаціями. Зокрема, зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права.

"Аби схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах", — йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що представник Нацспілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему.

"Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", — розповідають правоохоронці.

Відтак, всі дії нових архітекторів із використанням підроблених сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними. Це потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та решти громадян, стверджують в СБУ.

Відомо, що правоохоронці вже оголосили підозру керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT-фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала коригувальника вогню по Харкову. Зрадник передавав дані окупантам про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

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