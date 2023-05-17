Арестовали подозреваемых в убийстве супругов киевлян и их малолетнего сына в Черниговской области

Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве киевлян в Черниговской области. Фото: Нацполиция

Сегодня, 17 мая, суд арестовал троих подозреваемых в жестоком убийстве супругов киевлян и их 4-летнего сына. Убийство произошло в Черниговской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины .

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Суд постановил заключение под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Именно такие меры суд избрал организатору заранее спланированного тройного убийства и двум его сообщникам.

Как отмечается, над раскрытием этого преступления работала специализированная группа, в состав которой вошли опытные следователи, сотрудники уголовного розыска, уголовного анализа и оперативных служб Нацполиции и полиции Черниговщины и Житомирщины. Благодаря слаженной работе всех служб подозреваемых вычислили и задержали в течение суток.

Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве киевлян в Черниговской области. Фото: Нацполиция

Детали циничного убийства

Безжалостное убийство произошло в Черниговской области 14 мая. Как отмечают в полиции, в тот день около полуночи в полицию Киева поступило сообщение об исчезновении 30-летнего мужа, его 28-летней жены и их 4-летнего сына.

Был известен лишь один факт: утром супруги на автомобиле Mazda отправились вместе с ребенком на Черниговщину для покупки машины, а после обеда связь с ними оборвалась. Эту информацию и ориентировку на авто полицейские Киева передали коллегам из Черниговской области, начавшим поиски пропавших без вести.

Впоследствии расстрелянный и сожженный автомобиль киевлян обнаружили на Черниговщине. Во время осмотра полицейские насчитали более двадцати отверстий от шаров. А после длительных поисков удалось найти и место, где были зарыты тела жертв с признаками насильственной смерти. На месте происшествия криминалисты изъяли доказательства: следы обуви и автомобильных колес, гильзы, шары, окровавленные вещи.

Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве киевлян на Черниговщине. Фото: Нацполиция

Для покупки автомобиля семья взяла с собой средства и отправилась на место назначения. Супруги не подозревали, что автомобиля, который они планировали купить, на самом деле нет, а таким образом их просто заманили в ловушку.

Супруги беспощадно убили и зарыли в лесу

В полиции рассказывают, что Сообщники заманили покупателей в безлюдное место и хладнокровно расстреляли автомобиль. Убедившись, что всех убили, они зарыли тела жертв в лесополосе, а их машину оттащили в другую сторону и сожгли. На следующий день за отобранные у убитых киевлян деньги организатор приобрел себе автомобиль, еще по 25 тыс. грн заплатил своим сообщникам за "помощь".

Сегодня, 17 мая, суд арестовал троих подозреваемых без права внесения залога. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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