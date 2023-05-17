Заарештували підозрюваних у вбивстві подружжя киян та їх малолітнього сина на Чернігівщині

Суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві киян на Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 17 травня, суд заарештував трьох підозрюваних у жорстокому вбивстві подружжя киян та їхнього 4-річного сина. Убивство сталось на Чернігівщині.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Суд постановив тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Саме такі запобіжні заходи суд обрав організатору завчасно спланованого потрійного вбивства і двом його спільникам.

Як зазначається, над розкриттям цього злочину працювала спеціалізована група, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, співробітники карного розшуку, кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції і поліції Чернігівщини та Житомирщини. Завдяки злагодженій роботі всіх служб підозрюваних вирахували і затримали протягом доби.

Суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві киян на Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Деталі цинічного вбиства

Безжальне вбивство сталось на Чернігівщині 14 травня. Як зазначають у поліції, того дня близько опівночі до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річного чоловіка, його 28-річної дружини та їхнього 4-річного сина.

Був відомий лише один факт: зранку подружжя автомобілем Mazda вирушило разом з дитиною на Чернігівщину для покупки машини, а пообіді зв’язок з ними обірвався. Цю інформацію і орієнтування на авто поліцейські Києва передали колегам із Чернігівської області, які розпочали пошуки зниклих безвісти.

Згодом розстріляну і спалену автівку киян виявили на Чернігівщині. Під час її огляду поліцейські нарахували понад двадцять отворів від куль. А після тривалих пошуків вдалося знайти і місце, де були закопані тіла жертв з ознаками насильницької смерті. На місці події криміналісти вилучили речові докази: сліди взуття та автомобільних коліс, гільзи, кулі, закривавлені речі.

Суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві киян на Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Для покупки автівки сімʼя взяла із собою кошти та вирушила на місце призначення. Подружжя не підозрювало, що автомобіля, який вони планували купити, насправді немає, а у такий спосіб їх просто заманили у пастку.

Подружжя нещадно вбили та закопали у лісі

У поліції розповідають, що Спільники заманили покупців у безлюдне місце та холоднокровно розстріляли автівку. Переконавшись, що всіх вбили, вони закопали тіла жертв у лісосмузі, а їхню автівку відтягнули в інший бік і спалили. Наступного дня за відібрані у вбитих киян гроші організатор придбав собі автомобіль, ще по 25 тис. грн заплатив своїм спільникам за "допомогу".

Сьогодні, 17 травня, суд заарештував трьох підозрюваних без права внесення застави. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

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