За год в суд направили 30 дел по преступлениям в ТЦК и ВЛК, — Нацполиция

Мобилизированные украинские мужчины. Фото: "Вечерний Киев"

За девять месяцев Нацполиция направила в суд 30 производств в отношении работников ТЦК и ВЛК. Они касаются преступлений, направленных на уклонение граждан от службы и выезда за границу.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на источник в Нацполиции.

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В ответе на запрос издания в полиции отметили, что производство касается преступлений, направленных на уклонение граждан от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.

Кроме того, в течение девяти месяцев проводилось досудебное расследование по 168 уголовным производствам указанной категории.

Отметим, что 10 октября Государственное бюро расследований сообщало, что в 2023 году расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий, в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек.

Напомним, что в Украине установили новые сокращенные сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь у военнообязанных есть четыре дня на медосмотр.

Кроме того, в Украине увеличивается количество пригодных к службе мужчин, куда приписывают даже ранее не подлежащие мобилизации. Да, теперь могут служить мужчины с 3-й группой инвалидности, однако при определенных условиях.