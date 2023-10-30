Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow За год в суд направили 30 дел по преступлениям в ТЦК и ВЛК, — Нацполиция arrow

За год в суд направили 30 дел по преступлениям в ТЦК и ВЛК, — Нацполиция

30 октября 2023 10:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
За год в суд направили 30 дел по преступлениям в ТЦК и ВЛК, — Нацполиция
Мобилизированные украинские мужчины. Фото: "Вечерний Киев"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За девять месяцев Нацполиция направила в суд 30 производств в отношении работников ТЦК и ВЛК. Они касаются преступлений, направленных на уклонение граждан от службы и выезда за границу.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на источник в Нацполиции.

Читайте также:

Преступления в военкоматах

В ответе на запрос издания в полиции отметили, что производство касается преступлений, направленных на уклонение граждан от мобилизации, прохождения службы или организацию их выезда за границу.

Кроме того, в течение девяти месяцев проводилось досудебное расследование по 168 уголовным производствам указанной категории.

Отметим, что 10 октября Государственное бюро расследований сообщало, что в 2023 году расследует 260 дел, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий, в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек.

Напомним, что в Украине установили новые сокращенные сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь у военнообязанных есть четыре дня на медосмотр.

Кроме того, в Украине увеличивается количество пригодных к службе мужчин, куда приписывают даже ранее не подлежащие мобилизации. Да, теперь могут служить мужчины с 3-й группой инвалидности, однако при определенных условиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме