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За рік до суду скерували 30 справ щодо злочинів у ТЦК та ВЛК, — Нацполіція

30 жовтня 2023 10:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За рік до суду скерували 30 справ щодо злочинів у ТЦК та ВЛК, — Нацполіція
Мобілізовані українські чоловіки. Фото: "Вечірній Київ"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За дев'ять місяців Нацполіція скерувала до суду 30 проваджень щодо працівників ТЦК та ВЛК. Вони стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадян від служби та організації виїзду за кордон.

Про це пише hromadske з посиланням на джерело у Нацполіції.

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У відповіді на запит видання у поліції зазначили, що провадження стосуються злочинів, спрямованих на ухилення громадян від мобілізації, проходження служби або організацію їхнього виїзду за кордон.

Крім того, протягом дев'яти місяців проводилося досудове розслідування в 168 кримінальних провадженнях вказаної категорії. 

Зазначимо, що 10 жовтня Державне бюро розслідувань повідомляло, що у 2023 році розслідує 260 справ, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій, до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. 

Нагадаємо, що в Україні встановили нові скорочені терміни проходження військово-лікарської комісії. Відтепер у військовозобов'язаних є чотири дні на медогляд.

Крім того, в Україні більшає кількість придатних до служби чоловіків, куди приписують навіть тих, що раніше не підлягали мобілізації. Так, тепер можуть служити чоловіки з 3-ю групою інвалідності, однак за певних умов.

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