За решетку отправили главу Житомирской таможни: в чем ее обвиняют

Задержана таможня-злоумышленница

Трем работникам Житомирской таможни, в частности, и ее руководительницы, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Их обвинили в незаконном растаможивании товаров за взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По ходатайству Киевской городской прокуратуры за решетку отправили главу Житомирской таможни, руководителя одного из отделов и таможенного брокера.

Они могут выйти под залог размером 805 тысяч гривен (глава и руководитель отдела) и 671 тысяч гривен (брокер).

Они были обвинены в создании коррупционной схемы для незаконного таможенного оформления импортных товаров.

Подробности обвинения

Злоумышленники, как установило следствие, предлагали бизнесменам свои незаконные "услуги", выставляя цену от 200 грн до 400 долларов США.

Правоохранители, расследуя это дело, зафиксировали несколько эпизодов получения такого незаконного вознаграждения.

Поймали всю таможенную банду при получении очередной взятки общим объемом 2 тысячи долларов США и 50 тысяч гривен.

В настоящее время правоохранители проверяют на причастность к этой схеме других работников Житомирской таможни.

Напомним, что в марте СБУ задержала инспектора Одесской таможни за систематические взятки.

Фото: Киевская городская прокуратура