За ґрати відправили очільницю Житомирської митниці: у чому її звинувачують

Затримана митниця-зловмисниця

Трьом працівникам Житомирської митниці, зокрема, і її керівниці, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх звинуватили у незаконному розмитненні товарів за хабарі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Митники за ґратами

За клопотанням Київської міської прокуратури за ґрати відправили очільницю Житомирської митниці, керівника одного із відділів та митного брокера.

Вони можуть вийти під заставою розміром 805 тисяч гривень (очільниця і керівник відділу) та 671 тисяч гривень (брокер).

Їх звинуватили у створенні корупційної схеми для незаконного митного оформлення імпортних товарів.

Деталі звинувачення

Зловмисники, як виявило слідство, пропонували бізнесменам свої незаконні “послуги”, виставляючи ціну від 200 грн до 400 доларів США.

Правоохоронці, розслідуючи цю справу, зафіксували кілька епізодів отримання такої незаконної винагороди.

Спіймали усю митну банду під час отримання чергового хабара загальним обсягом 2 тисячі доларів США та 50 тисяч гривень.

Зараз правоохоронці перевіряють на причетність до цієї схеми інших працівників Житомирської митниці.

Нагадаємо, що у березні СБУ затримала інспектора Одеської митниці за систематичні хабарі.

Фото: Київська міська прокуратура