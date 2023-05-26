Житель Винницы проведет 13 лет в тюрьме за изнасилование 4-летней племянницы

Насильнику суд вынес приговор – 13 лет ограничения свободы. Фото: иллюстративное

В Винницкой области вынесли приговор мужчине, которого обвиняют в изнасиловании 4-летнего ребенка. Суд назначил 13 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

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Ювенальные прокуроры доказали, что в октябре 2022 года житель Винницкого района в состоянии алкогольного опьянения находился в доме своей двоюродной сестры. Ночью он остался в комнате, где спали дети. Воспользовавшись малолетним возрастом и беспомощностью племянницы, совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Был под хмельком и вину не признал

Обвиняемый вину свою в суде не признал. Пытался уверить, что не мог совершить такое преступление. Был нетрезвым, поэтому не помнит, что происходило в тот день.

"По публичному обвинению прокурора Немировской окружной прокуратуры суд признал жителя Винницкого района виновным в изнасиловании своей 4-летней племянницы (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", — сообщают в прокуратуре.

До приговора суда он находился под стражей.

Напомним, мужчине, который в 2020 году изнасиловал 11-летнего мальчика во Львове, судья избрал наказание в виде 13 лет лишения свободы. Данные об этом преступнике занесут в реестр лиц, осужденных за подобные преступления.