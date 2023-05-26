Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Житель Винницы проведет 13 лет в тюрьме за изнасилование 4-летней племянницы arrow

Житель Винницы проведет 13 лет в тюрьме за изнасилование 4-летней племянницы

26 мая 2023 15:10
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор
Житель Винницы проведет 13 лет в тюрьме за изнасилование 4-летней племянницы
Насильнику суд вынес приговор – 13 лет ограничения свободы. Фото: иллюстративное
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор

В Винницкой области вынесли приговор мужчине, которого обвиняют в изнасиловании 4-летнего ребенка. Суд назначил 13 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

Читайте также:

Ювенальные прокуроры доказали, что в октябре 2022 года житель Винницкого района в состоянии алкогольного опьянения находился в доме своей двоюродной сестры. Ночью он остался в комнате, где спали дети. Воспользовавшись малолетним возрастом и беспомощностью племянницы, совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Был под хмельком и вину не признал

Обвиняемый вину свою в суде не признал. Пытался уверить, что не мог совершить такое преступление. Был нетрезвым, поэтому не помнит, что происходило в тот день.

"По публичному обвинению прокурора Немировской окружной прокуратуры суд признал жителя Винницкого района виновным в изнасиловании своей 4-летней племянницы (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", — сообщают в прокуратуре.

До приговора суда он находился под стражей.

Напомним, мужчине, который в 2020 году изнасиловал 11-летнего мальчика во Львове, судья избрал наказание в виде 13 лет лишения свободы. Данные об этом преступнике занесут в реестр лиц, осужденных за подобные преступления.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас