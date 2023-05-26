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Вінничанин проведе 13 років у буцегарні за зґвалтування 4-річної племінниці

26 травня 2023 15:10
- Олена Черкасець
Вінничанин проведе 13 років у буцегарні за зґвалтування 4-річної племінниці
Суд виніс рішення. Фото: pixabay
- Олена Черкасець

На Вінниччині винесли вирок чоловікові, якого звинувачують у зґвалтуванні 4-річної дитини. Суд призначив 13 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

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Ювенальні прокурори у суді довели, що у жовтні 2022 року житель Вінницького району у стані алкогольного сп’яніння перебував у будинку своєї двоюрідної сестри. На ночівлю він залишився у кімнаті, де спали діти. Скориставшись малолітнім віком та безпорадністю племінниці, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.

Був напідпитку і провину не визнав

Обвинувачений провину свою у суді не визнав. Намагався запевнити, що не міг скоїти такого злочину. Був нетверезим, тому не пригадує, що відбувалося того дня. 

"За публічного обвинувачення прокурора Немирівської окружної прокуратури суд визнав жителя Вінницького району винуватим у зґвалтуванні своєї 4-річної племінниці (ч. 4 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі", — повідомляють у прокуратурі.

До вироку суду він перебував під вартою.

Нагадаємо, чоловіку,  який 2020 року зґвалтував 11-річного хлопчика у Львові, суддя обрав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Дані про цього злочинця занесуть до реєстру осіб, засуджених за подібні злочини.

 

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